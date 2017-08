V javni obravnavi predlog novele zakona o javnih agencijah

Ljubljana, 17. avgusta - Vlada je v javno obravnavo poslala predlog novele zakona o javnih agencijah. Glavni cilj sprememb je poenotenje organizacije in dela javnih agencij, ki se ustanovijo z zakonom, pod neposrednim strokovnim, nepolitičnim in neodvisnim vodstvom na temelju ustanoviteljskih pravic, ki jih izvaja vlada. Javna razprava bo trajala do 8. septembra.