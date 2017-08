Dnevnik: Na mejnem prehodu Gruškovje prijeli dolgoletnega ubežnika

Ljubljana, 17. avgusta - Na mejnem prehodu Gruškovje, na slovensko-hrvaški meji, so hrvaški policisti minulo nedeljo prijeli 61-letnega Ljubana G., ki ga je Slovenija zaradi poskusa umora leta 1995 več let iskala. Hrvaška policija je ubežniku odvzela prostost, do izročitve slovenskim pristojnim oblastem pa bo priprt v Zagrebu, poroča današnji Dnevnik.