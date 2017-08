V Štanjelu začeli prenavljati grad

Štanjel, 19. avgusta - V kraškem biseru Štanjel so začeli obnavljati tamkajšnji grad. V tem tednu so začeli postavljati gradbene odre na delu, ki je bil delno porušen in je zato žalostno sameval. Še letos naj bi tako obnovili streho, vse strope in tla v centralnem grajskem stolpu in levem kraku spodnjega palacija, vgradili bodo novo stavbno pohištvo in dogradili fasado.