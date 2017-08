Mladina: Prihodnost bo moja (17. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Pa nas je res kaj šokiralo, ko smo gledali marširati bele fante in moške po ulicah Charlottesvilla? Kaj pa? Morda to, da so bili na kupu predvsem beli postavni moški. Ja, rasizem je zagatna stvar. Ko začneš izbirati, hitro nihče ni več dober. Najprej ni dober temnopolti, Mehičan, nato Jud, potem tudi Čeh in Slovenec, piše v Mladini Grega Repovž.