Cene nafte rahlo navzgor

Singapur, 17. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju rahlo zvišale. Na rast so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vplivali v torek objavljeni podatki o znižanju ameriških naftnih zalog, ki pa so jih nekoliko pokvarili uradni podatki o rahlem povečanju proizvodnje črnega zlata v ZDA v minulem tednu.