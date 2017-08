V nasilju v venezuelskem zaporu najmanj 37 mrtvih

Caracas, 17. avgusta - V nemirih v zaporu v venezuelski zvezni državi Amazonas je bilo ubitih najmanj 37 ljudi, so sporočili na tamkajšnjem tožilstvu. V nasilju, ki se je začelo v torek in je trajalo do srede zjutraj, je bilo poškodovanih tudi 14 pripadnikov varnostih sil, poročajo tuje tiskovne agencije.