Sigurdsson dokončno pri Evertonu

Liverpool, 16. avgusta - Potem ko so na nogometnem Otoku več tednov spremljali zgodbo o prestopu najboljšega islandskega nogometaša Gylfija Sigurdssona, je zgodba danes dobila srečen konec za dosedanjega člana Swanseaja. Potem ko so se v klubu v torek dogovorili z Evertonom za selitev, so jo zdaj tudi uradno dokončali. Prestop je vreden 45 milijonov funtov.