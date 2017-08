Primorske novice: Imperativ "tretji tir" (17. 8.)

Koper, 16. avgusta - Če bomo le izdatno podpirali udobje avta in pustili prosto pot tovornjakom, se bomo vse bolj dušili v izpuhih, železnice pa bodo ostale zastarele in nekonkurenčne. Nič ne bo drugače, dokler tretji pasovi na avtocestah ne bodo več veljali za imperativ in bodo to vlogo prevzeli "tretji tiri" na železnicah, v Primorskih novicah piše Ambrož Sardoč.