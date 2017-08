Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je je slovenski zunanji minister Karl Erjavec delegaciji ameriških senatorjev izrazil nezadovoljstvo glede ameriškega stališča do arbitražne odločitve. Pisale so tudi o odločitvi evropske komisije o sofinanciranju posodobitve kanalizacijskega omrežja v nekaterih slovenskih mestih.