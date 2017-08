Vlak pri Domžalah do smrti zbil mladoletno osebo

Domžale, 16. avgusta - Okoli 16. ure so policijo obvestili, da je v naselju Rodice pri Domžalah tovorni vlak zbil osebo, ki je na kraju podlegla poškodbam. Po zbranih podatkih je mladoletna oseba kolesarila proti Mengšu in prečkala prehod, zaznamovan z Andrejevim križem, ko je iz Kamnika pripeljal vlak in trčil vanjo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.