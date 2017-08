Madrid, 16. avgusta - Španska obalna straža je danes rešila skoraj 600 ljudi, ki so na 15 čolnih in vodnemu skuterju skušali prečkati Sredozemsko morje med Marokom in Španijo. Ta migrantska pot v zadnjem času postaja vedno bolj priljubljena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.