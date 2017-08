V Charlottesvillu spominska slovesnost za ubito nasprotnico rasizma Heather Heyer

Richmond, 16. avgusta - V Charlottesvillu v ameriški zvezni državi Virginiji so danes pripravili spominsko slovesnost za 32-letno Heather Heyer, ki jo je v soboto med nemiri do smrti povozil 20-letni rasist. Neonacistične organizacije so napovedovale proteste, vendar njihovih članov ni bilo zraven gledališča, v katerem se je zbralo okrog 1000 ljudi.