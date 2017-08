Vlak pri Domžalah do smrti zbil mladoletno osebo

Domžale, 16. avgusta - Popoldan je v naselju Rodice pri Domžalah tovorni vlak zbil mladoletno osebo, ki je na kraju nesreče podlegla poškodbam, poroča spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje. Na kraju so posredovali tudi domžalski gasilci. Policisti še vedno zbirajo informacije o nesreči, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.