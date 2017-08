Pokeršnik in Zemljak EP začela s porazoma

Riga, 16. avgusta - Slovenska odbojkarja na mivki Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta evropsko prvenstvo v latvijski Jurmali začela s porazoma. Za uvod sta v svoji skupini izgubila z Italijanoma Danielejem Lupujem in Paolom Nicolaijem, pozneje pa še s Poljakoma Mariuszem Prudelom in Kacperjem Kujawiakom. V četrtek ju čaka še zadnji predtekmovalni dvoboj v skupini.