Ogorčenje zaradi napisov za Jude v švicarskem hotelu

Ženeva, 16. avgusta - Napisa v švicarskem hotelu v gorskem letovišču Arosa, ki sta od judovskih gostov zahtevala, da se pred uporabo bazena oprhajo in da zamrzovalnik uporabljajo le ob določenih urah, sta sprožila ogorčenje in številne pritožbe iz Izraela. Napisa so označili za antisemitska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.