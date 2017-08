Skupina ATLAS v Cernu dokazala redek proces sipanja svetlobe na svetlobi

Ljubljana, 17. avgusta - Znanstveniki v skupini ATLAS v Cernu, v kateri že 20 let delujejo tudi slovenski znanstveniki, so našli dokaze za proces sipanja svetlobe na svetlobi pri visoki energiji. S tem so eksperimentalno potrdili eno prvih napovedi kvantne elektrodinamike iz leta 1933, je za STA povedal vodja slovenske ekipe na detektorju ATLAS v Cernu Marko Mikuž.