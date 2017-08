Pink bo prejela nagrado MTV Michael Jackson video Vanguar

Los Angeles, 17. avgusta - Glasbenica Pink bo konec meseca na podelitvi nagrad glasbene televizije MTV prejela nagrado Michael Jackson video Vanguard, ki jo podeljujejo umetnikom za njihov doprinos h kulturi, modi in glasbi. Med preteklimi prejemniki nagrade so Guns N' Roses, Rihanna, Kanye West in Beyonce, poroča britanski BBC.