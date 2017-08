Innovmatch z izzivom za inovativna podjetja in posameznike

Ljubljana, 17. avgusta - V teku je tekmovanje Innovmatch, namenjeno inovativnim in zagonskim podjetjem, razvojnikom, podjetnikom in študentom iz srednje in vzhodne Evrope, ki želijo s pomočjo najnovejše tehnologije razviti pametne poslovne rešitve. Zmagovalce tekmovanja čaka 15.000 evrov nagrade in vstop v berlinsko skupnost inovatorjev.