Na festivalu v Radljah ob Dravi 20 zasegov prepovedane droge

Radlje ob Dravi, 16. avgusta - V okviru glasbenega festivala Summer Fest Radlje 2017, ki je v Radljah ob Dravi potekal od petka do nedelje, so policisti v poostrenem nadzoru v noči s petka na soboto med drugim opravili 20 zasegov prepovedane droge. Največkrat je šlo za prepovedano drogo konopljo, v dveh primerih so zasegli belo prašnato snov in enkrat tablete.