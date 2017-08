Umrl predstavnik zabavne in narodnozabavne glasbe Berti Rodošek

Ljubljana, 16. avgusta - Umrl je skladatelj, aranžer, dirigent in producent Engelbert Rodošek. Sodeloval je pri nastanku glasbenik festivalov Vesela jesen ter Melodije morja in sonca, bil je tudi član Mladih levov in Črnih vran, je poročal Radio Slovenija. Komponiral je za izvajalce zabavne in narodnozabavne glasbe.