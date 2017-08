Potrjeno: Daniel Craig bo James Bond

London, 16. avgusta - Po več tednih namigovanj, da bo v kožo Jamesa Bonda ponovno stopil Daniel Craig, je novico sedaj potrdil še igralec. Craig je bil gost ameriškega šova The Late Show. Voditelj Stephen Colbert ga je vprašal, ali bo ponovno nastopil kot tajni agent 007, in igralec mu je pritrdil. Dodal je, da je to potrjeno že nekaj mesecev, poroča britanski BBC.