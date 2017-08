Za posodobitev vodovodnega omrežja v Ljubljani in okolici 69 milijonov evropskih sredstev

Ljubljana, 16. avgusta - Evropska komisija je sprejela odločitev o sofinanciranju projekta posodobitve vodovodnega omrežja v Ljubljani, Medvodah in Vodicah. Skupno je projekt vreden 135 milijonov evrov, Kohezijski sklad pa bo prispeval nekaj manj kot 69 milijonov evrov, so sporočili s službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko.