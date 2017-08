Italija že zagotovila sredstva za čezmejno železniško povezavo na Goriškem

Nova Gorica, 16. avgusta - Italijansko ministrstvo za promet je že zagotovilo potrebna finančna sredstva za dograditev železniške proge in vzpostavitev tovornega železniškega prometa med Novo Gorico in Gorico. Celotna investicija naj bi znašala okrog osem milijonov evrov, od tega se mora slovenska vlada še odločiti o dva- do trimilijonskem vložku v ta projekt.