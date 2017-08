Odpoklic Trolls papirnatih posodic za kolačke

Ljubljana, 16. avgusta - Prodajalec TEDi Betriebs iz prodaje umika izdelek Trolls papirnate posodice za kolačke (muffine). Pri preizkušanju izdelka v Nemčiji so ugotovili prisotnost estrov maščobnih kislin (3-MCPD) in mineralnih olj (MOSH/MOAH), ki so lahko škodljivi za zdravje.