V Belgiji pripravili omleto iz 6500 jajc

Bruselj, 16. avgusta - Prebivalci belgijskega mesta Malmedy so v torek pripravili omleto iz kar 6500 jajc, kljub nedavni aferi z jajci, ki so bila okužena z insekticidom fipronil. Belgija je ena izmed držav, v kateri so našli oporečna jajca, ampak to ni odvrnilo približno 1000 ljudi, da ne bi poskusili ogromne omlete, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.