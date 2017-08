Junija nižje plače

Ljubljana, 16. avgusta - Povprečna bruto plača za junij je bila 1602,21 evra in se je v primerjavi z majsko nominalno in realno znižala za 0,7 odstotka. Povprečna neto plača za junij pa je bila 1045,06 evra in je bila v primerjavi z majsko nominalno in realno nižja za 0,5 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad.