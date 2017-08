Za poslovanje Zpiza v 2015 mnenje s pridržkom

Ljubljana, 16. avgusta - Računsko sodišče je nosilcu in izvajalcu obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), glede poslovanja v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom. Odzivnega poročila ni zahtevalo, saj je Zpiz že med revizijo sprejel ustrezne popravljalne ukrepe.