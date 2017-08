V Sierri Leone žalujejo za žrtvami zemeljskih plazov

Freetown, 16. avgusta - Po zemeljskih plazovih in poplavah, ki so uničile del Freetowna, prestolnice Sierre Leone, še vedno pogrešajo najmanj 600 ljudi. Potrjenih je skoraj 400 smrtnih žrtev, je za britanski BBC povedal tiskovni predstavnik predsednika države. Medtem ko reševalci nadaljujejo iskanje žrtev in pogrešanih, so v državi začeli sedemdnevno žalovanje.