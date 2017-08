V Podvelki celotna starejša hiša prirejena za gojenje konoplje

Radlje ob Dravi, 16. avgusta - Radeljski policisti so prejšnji teden v Podvelki opravili hišno preiskavo in našli prostore prilagojene za gojenje konoplje. 32-letnik je imel celotno starejšo hišo prirejeno za gojenje konoplje, zato ga bodo kazensko ovadili, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.