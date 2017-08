Ljubljanski likovni umetniki predstavljajo povezavo med umetnostjo in modo

Ljubljana, 16. avgusta - V galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana na Bregu bodo odprli razstavo treh gostujočih umetnic, s katero bodo prikazali intimno vez med umetnostjo in modo. Predstavile se bodo Sabine Kaipainen, Laura Murto in Aliza Rand. Razstavljena dela temeljijo na postopku cianotipije, vsako je izvedeno ročno in združuje znanje in veščino vseh avtoric.