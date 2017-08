Filmski maraton Muvit/6x60 letos v Celju

Celje, 16. avgusta - Celje bo od danes do sobote postal kulisa in prizorišče dogajanja 4. maratona ustvarjanja kratkih filmov Muvit/6x60. Na maratonu se bo za denarne nagrade po izboru strokovne žirije potegovalo več kot 25 ustvarjalnih ekip. Vse do petka nastale filme bodo prikazali v soboto, najboljše tri pa bo strokovna žirija tudi nagradila.