Olimpijska podprvaka premočna za Pokeršnika in Zemljaka

Riga, 16. avgusta - Slovenska odbojkarja na mivki Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta evropsko prvenstvo v latvijski Jurmali začela s porazom proti Italijanoma Danieleju Lupu in Paolo Nicolaiju. Druga nosilca sta bila od slovenskih debitantov boljša s 25:23 in 21:19. Italijana sta sicer olimpijska podprvaka.