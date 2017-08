Večer: Naj se igra začne (16.8.)

Maribor, 16. avgusta - Na čas, ko so igrali proti Izraelcem, imajo mariborski nogometaši lepe spomine. Pred sedmimi leti so proti Maccabiju iz Hajfe izpadli iz kvalifikacij za ligo prvakov, a so si zagotovili prvo jesen v evropski ligi. Pred tremi leti so proti klubu z istim imenom, le iz Tel Aviva, dočakali drugo ligo prvakov v zgodovini kluba, piše Večerov Uroš Gramc.