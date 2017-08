Finance: Kasirati znamo. Za prvič (16. 8.)

Ljubljana, 15. avgusta - Govorimo seveda o slovenskem turizmu. Lahko smo ponosni na naravne danosti, prikupno glavno mesto in na resnično vse boljšo gostinsko ponudbo. Pa je to dovolj? Seveda ne. Ali bomo gostom, njihovim prijateljem, družinam znali zaračunati še drugič, je odvisno od splošne prijaznosti, na vsakem koraku, in od ponudbe, v Financah piše Tanja Smrekar.