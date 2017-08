Primorske novice: Ko zavore popustijo (16. 8.)

Koper, 15. avgusta - V turobnih deževnih jesenskih in pomladanskih dneh, polnih delovnih obveznosti in vsakdanjih skrbi, misli rade uidejo k poletju in dopustu. Mnogi vnaprej oblikujejo seznam brezskrbnih, sproščujočih aktivnosti in opravil, ki si jih bodo lahko končno privoščili. Ni jih malo, ki se podvigov lotijo brez premisleka, v Primorskih novicah piše Jasna Arko.