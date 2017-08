Evropske borze z rastjo; evro in nafta navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 15. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma nekoliko zvišali. Poleg vsaj začasnega popuščanja negotovosti glede razvoja dogodkov v odnosih med ZDA in Severno Korejo so za novice dneva na stari celini poskrbeli predvsem v Nemčiji. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je znižal.