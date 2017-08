Marija Šarapova dobila povabilo za odprto prvenstvo ZDA

New York, 15. avgusta - Ruska teniška zvezdnica Marija Šarapova, nekdanja prva igralka sveta, je dobila posebno povabilo organizatorjev odprtega prvenstva ZDA, ki se bo začelo 28. avgusta New Yorku. Za tridesetletnico bo to prvi grabnd slam, na katerem bo igrala po vrnitvi na igrišča. Aprila je odslužila petnajstmesečno kazen zaradi dopinga.