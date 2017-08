Aluminij, Krka in Šampion v 2. krog pokala Slovenije

Ljubljana, 15. avgusta - Aluminij, Krka in Šampion Celje so prve tri ekipe, ki so se uvrstile v 2. krog pokala Slovenije v nogometu. Od vseh moštev je najvišjo zmago zabeležil prvoligaš Aluminij iz Kidričevega, ki je s 3:0 premagal Beltince. Preostalih osem tekem 1. kroga pokala Slovenije bo v sredo.