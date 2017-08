Sierra Leone ob obsežnih poplavah zaprosila za pomoč

Freetown, 15. avgusta - Predsednik Sierre Leone Ernest Bai Koroma je ob obsežnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so v zadnjih dneh v prestolnici Freetown terjali več kot 300 smrtnih žrtev, zaprosil za mednarodno pomoč. Reševalci medtem nadaljujejo iskalno akcijo žrtev in pogrešanih. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 3000 ljudi.