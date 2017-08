Ronaldo, Messi in Buffon med prvimi tremi v ožjem izboru na nogometaša Evrope

Nyon, 15. avgusta - Evropska nogometna zveza (Uefa) je objavila ožji seznam za izbor nogometaša sezone 2016/17 v Evropi, na prvih treh mestih pa so Cristiano Ronaldo, Lionel Messi in Gianluigi Buffon. Portugalski zvezdnik in član Real Madrida Ronaldo je prvi favorit za nagrado, ki jo bodo podelili 24. avgusta v Monaku, ko bo tudi žreb lige prvakov.