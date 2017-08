Newyorške borze blizu izhodišča

New York, 15. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan začeli blizu izhodišča. Poleg učinka vsaj začasnega umirjanja napetosti med ZDA in Severno Korejo je med vlagatelje nekaj optimizma vneslo najnovejše poročilo o gibanju vrednosti trgovine na drobno. Ta se je julija okrepila najbolj v sedmih mesecih.