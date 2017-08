Na Brezjah še velik potencial za razvoj romarskega turizma

Brezje, 15. avgusta - Osrednje slovensko romarsko središče na Brezjah, kjer se je ob današnjem velikem šmarnu znova zbralo več tisoč vernikov, vsako leto obišče od 250.000 do 300.000 ljudi. Med njimi je vse več tujcev, možnosti za razvoj romarskega turizma pa so še velike. Vendar je za to potrebna ureditev primerne infrastrukture, predvsem prenočišč.