Woods ne bo več sam svoj zdravnik

New York, 15. avgusta - Zvezdnik golfa Tiger Woods je v zadnjem času bolj kot po športnih dosežkih znan po tistih za družabne in celo črne kronike. Potem ko so ga konec maja policisti zgodaj zjutraj prijeli zaradi suma vožnje pod vplivom različnih snovi, je Woods zdaj sklenil, da ne bo več nenadzorovano jedel tablet proti bolečinam.