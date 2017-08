Slovenski škofje v svojih pridigah ob Marijinem vnebovzetju opozorili tudi na aktualna družbena vprašanja

Trebnje/Majšperk, 15. avgusta - Ob današnjem prazniku Marijinega vnebovzetja so maše darovali tudi slovenski nadškofje in škofje. V svojih pridigah so se nekateri med njimi dotaknili tudi aktualnih družbenih dogajanj. Tako mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl kot novomeški škof Andrej Glavan sta se dotaknila "usihanja vere" med ljudmi.