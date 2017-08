Domžalčani se zavedajo, kdo je favorit, a se ne bojijo

Domžale, 15. avgusta - Potem ko so prijetno presenetili in premagali favorizirani Freiburg, je pred nogometaši Domžal na evropski poti že naslednja velika ovira. V četrtem krogu kvalifikacij za evropsko ligo se bodo pomerili s francosko ekipo Olympique Marseille, prvo tekmo v četrtek v Stožicah pa v taboru rumenih pričakujejo optimistično in brez strahu.