Modi: Indija dovolj močna za obrambo pred tujimi grožnjami

New Delhi, 15. avgusta - Indija je dovolj močna, da ubrani svoje meje pred tujimi grožnjami, je v nagovoru ob današnjem praznovanju 70-letnice indijske neodvisnosti od Velike Britanije dejal indijski premier Narendra Modi. Indijski odnosi s Kitajsko in Pakistanom, ki je obletnico neodvisnosti obeležil v ponedeljek, so sicer precej zaostreni.