Kasparov se je vrnil in že napovedal napadalno igro

St. Louis, 15. avgusta - Ruski šahovski velemojster Gari Kasparov se je vrnil za šahovnico. Potem ko je desetletje in pol prevladoval v šahovskem svetu in si priboril status superzvezdnika, se je leta 2005 tekmovalno upokojil in se posvetil politiki. V ponedeljek je v St. Louisu spet zaigral na uradnem turnirju in proti rojaku Sergeju Karjakinu remiziral.