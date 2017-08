Japonska obeležuje 72. obletnico kapitulacije

Tokio, 15. avgusta - Na Japonskem danes obeležujejo 72. obletnico kapitulacije, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku. Na slovesnosti v Tokiu, s katero so se spomnili več kot treh milijonov Japoncev, umrlih v drugi svetovni vojni, se je zbralo okoli 6000 ljudi. Prišli so tudi cesar Akihito s cesarico Michiko in premier Shinzo Abe.