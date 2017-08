Divjanje navijačev v Rostocku sprožilo številna vprašanja

Rostock, 15. avgusta - Čeprav so v razvitih evropskih državah nogometne tekme razmeroma varni dogodki, kar velja predvsem za tiste na najvišji ravni, pa je sinoči v Nemčiji prišlo do velikega navijaškega izgreda na pokalni tekmi v Rostocku, po katerem so vrh nemške nogometne zveze pozvali k učinkovitejšemu nadzoru najbolj problematičnih huliganov.