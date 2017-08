Nočni požar pri Stični uničil delovni stroj in servisno delavnico

Stična, 15. avgusta - V požaru, ki je po polnoči izbruhnil na delovnem stroju, parkiranem ob servisni delavnici v vasi Osredek nad Stično, sta zgorela delovni stroj ter ostrešje poslopja, uničeni so tudi rezervni deli in ves material, skladiščen v objektu. Škoda zaradi požara je velika, je navedeno na spletnih straneh uprave za zaščito in reševanje.